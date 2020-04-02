Казахстан возьмет в долг около 3 млрд долларов на внешних рынках – Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для финансирования дефицита республиканского бюджета около 3 млрд долларов США будут взяты в долг на внешних рынках. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга на телеканале «Хабар 24» вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для финансирования дефицита бюджета необходимо 2,4 трлн тенге занять. Из них мы планируем около 3 млрд долларов США занять на внешних рынках капитала», – сказал Б. Шолпанкулов.

Также вице-министр сообщил, что 2,5 трлн тенге будут заимствованы на внутреннем рынке. Из них 700 млрд тенге будут направлены на финансирование Дорожной карты занятости, они будут заимствованы Национальным управляющим холдингом «Байтерек» путем покупки долговых обязательств местных исполнительных органов. Остальные средства будут предоставлены Национальным банком и банками второго уровня для финансирования Программы «Экономика простых вещей», которое будет доведено до одного трлн тенге. Кроме того, для расширения жилищного строительства предусмотрено 390 млрд тенге путем размещения облигаций холдинга «Байтерек» на внутреннем рынке капитала.