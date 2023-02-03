Казахстан вошел в ТОП-10 стран зарубежного рейтинга по доступному отдыху

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан вошел в ТОП-10 стран по доступному отдыху по версии популярного сайта Curly Tales, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.
В ведомстве отметили, что Curly Tales – платформа для контента цифровых кочевников по тематике «food, travel, experiences & lifestyle». На сайте опубликованы страны, которые туристам рекомендуют посетить в этом месяце.
Помимо Казахстана, в рейтинг бюджетных направлений также вошли такие страны как Турция, Грузия, Египет, Вьетнам, Лаос, Кения и др.
Авторы рейтинга предлагают туристам, к примеру, посетить и восхититься красотой Чарынского каньона.
Напомним, что ранее популярный британский журнал Condé Nast Traveller опубликовал статью «The most breathtaking places to visit in Kazakhstan» про основные направления для путешествий в нашей стране.