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    Казахстан ворвался в топ-3 в медальном зачете Зимней Универсиады-2023

    19 Января 2023, 07:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана вышла на третье место в медальном зачете Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсид (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Биатлонист Бекентай Турлубеков выиграл спринт и принес тем самым стране третью золотую медаль на турнире. Также в спринте «бронзу» выиграл Александр Мухин. Теперь у Казахстана три золотые медали и одна бронзовая, и он поднялся на третье место в медальном зачете. Лидирует с большим отрывом Япония — у нее 14 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые медали. На втором месте — Финляндия — три «золота», одно «серебро» и одна «бронза».

    Ранее чемпионами Универсиады-2023 в составе сборной Казахстана стали биатлонист Вадим Куралес и «летающий лыжник» Данил Васильев.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Универсиада
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