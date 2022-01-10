Казахстан внесет свой вклад в укрепление мощного потенциала ОДКБ – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан внесет свой вклад в укрепление мощного потенциала ОДКБ. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Угрозы, с которыми столкнулся Казахстаном, являются общими для всего пространства Коллективной безопасности. Поэтому нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ и Казахстан внесет свой вклад в это дело», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента Казахстана, одной из возможных рекомендаций может стать оптимизация сроков реагирования на кризисные ситуации.

«Мы должны повышать оперативность в вопросах разработки и принятия утверждающих решений Совета Коллективной безопасности и других органов. Важно также обеспечить максимальную политическую поддержку решениям об использовании миротворческих сил ОДКБ, особенно со стороны ООН и других авторитетных международных организаций, ведущих мировых средств массовой информации, а также аналитических центров разных стран», - отметил Глава государства.



