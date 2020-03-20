Казахстан внес дополнительные доказательства мошенничества Стати в двух судебных процессах в Бельгии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенничество, раскрытое после сложного судебного расследования, проведенного Министерством юстиции РК, показало, что молдаване – Анатол и Габриэль Стати, а также их компании Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd («Стати») ввели в заблуждение шведский арбитражный суд с целью завышения иска против Казахстана, в результате чего было присуждено 531 млн долл США и принято множество мер по принудительному исполнению против страны в различных юрисдикциях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

«Впервые бельгийский суд (Апелляционный суд Брюсселя) вынесет решение по важнейшим доказательствам, вытекающим из переписки фирмы КПМГ, проводившей аудит Стати. Эта переписка была подана в суд ранее в этом году. Аудиторская компания KPMG Audit LLC («КПМГ») в письме Республике Казахстан от 21 августа 2019 года заявила, что приняла решение о признании недействительными всех выпущенных аудиторских отчетов, относящихся к финансовой отчетности компаний Стати, осуществлявших деятельность в Республике Казахстан.

В общей сложности это включило восемнадцать (18) аудиторских отчетов за три (3) года финансовой отчетности. Данное чрезвычайно серьезное и редкое решение было принято КПМГ после того, как аудиторская компания рассмотрела доказательства того, что Стати преднамеренно предоставили аудиторам существенно искаженную информацию о ряде сделок между компаниями Стати и британской компанией Perkwood Investments Ltd («Perkwood»). Perkwood была представлена как неаффилированная и независимая компания, но фактически принадлежала и была подконтрольна Стати. Perkwood был ключевым средством в завышении суммы иска Стати против Казахстана.

Доказательная важность решения КПМГ и его влияние на арбитражное решение, полученное Стати («Арбитражное Решение»), было подтверждено всемирно известными экспертами», - отметили в пресс-службе министерства.



Профессор Джордж Берманн из Университета Колумбии, Нью-Йорк, недавно отметил, что переписка КПМГ подтверждает наличие достоверных доказательств мошенничества и что «действия, предпринятые КПМГ, подрывают уверенность не только в достоверности финансовой информации Стати, но также и любых данных, выводимых из этой информации или основанных на ней, включая письменные и устные показания, заключения экспертов и заявления адвокатов. Это, очевидно, повлияло на арбитраж по ДЭХ и его итоги в целом, включая вопросы юрисдикции, ответственности и убытков».

Экспертно-правовое заключение Джорджа Берманна



Профессор Кристофер Шройер, ведущий эксперт по международному инвестиционному арбитражу, отмечает, что «в данном случае вывод кажется неизбежным, что переписка КПМГ оказала бы существенное влияние на арбитраж по ДЭХ и арбитражное решение. Необычный и серьезный шаг аудиторов, отзывающий их аудиторские отчеты, поскольку их клиент предоставил им ложную информацию, делает всю финансовую информацию, касающуюся инвестиций, недостоверной и, таким образом, лишает Арбитражное Решение, присуждающее возмещение убытков, связанных с такими инвестициями, любой достоверной основы. (...) Доказательства, которые теперь стали доступными (...), ясно демонстрируют незаконное поведение и недобросовестность Стати».

Экспертно-правовое заключение Кристофа Шройера



Независимая аудиторская компания PricewaterhouseCoopers («PwC») также подчеркнула необычный и серьезный характер решения КПМГ отозвать свои аудиторские отчеты: «Эффективный «отзыв» аудиторского заключения является последним средством аудитора и случается только при редких обстоятельствах, в том числе, например, когда менеджмент не может предоставить объяснения повторяющимся, существенно ложным заявлениям менеджмента аудитору и / или когда менеджмент не может дать объяснения существенным искажениям в счетах и полученной финансовой отчетности».

Отчет PricewaterhouseCoopers LLP



PwC также подтвердила, что искажения и действия Стати продемонстрировали отсутствие добросовестности и благонадежности Стати и поднимают множество «красных флажков» с точки зрения мошенничества и отмывания денег.



Министр юстиции Республики Казахстан Марат Бекетаев сказал: «Стати приложил все усилия, чтобы суд не рассматривал переписку КПМГ. Они утверждали, что это не актуально, что слишком поздно. Они даже остановили дело, которое они начали в Англии. Но эти усилия потерпели неудачу. Апелляционный суд Брюсселя постановил, что переписка КПМГ является «новой и актуальной» для данного дела, поскольку она явно связана с качеством арбитражного решения».



После того, как Апелляционный суд Брюсселя удовлетворил ходатайство Казахстана о приобщении корреспонденции КПМГ в дело, суд назначил слушания в сентябре и октябре 2020 года. Казахстан также подал апелляцию 17 февраля 2020 года в тот же суд в отношении решения суда первой инстанции в процессе по исполнению арбитражного решения, начатым Стати для принудительного исполнения арбитражного решения в Бельгии. В Уведомлении об апелляции Республика Казахстан объясняет, как переписка КПМГ подтверждает существование мошенничества Стати, и показывает, что суд первой инстанции был введен в заблуждение со стороны Стати. Республика также проинформировала бельгийский суд о возбужденном уголовном деле против Стати в отношении их преступной деятельности перед судами Люксембурга.

Министр юстиции Марат Бекетаев сказал, что решение Бельгии означает, что обвинения в мошенничестве впервые будут рассмотрены с учетом возможности рассмотрения переписки КПМГ: «Подавая уголовную жалобу в Люксембурге и рассматривая этот вопрос в Бельгии, Республика Казахстан продолжает поиски справедливости в тех юрисдикциях, которые выбрали сами Стати. Ложные заявления и искажения Стати в КПМГ и в Арбитраж не могут быть допущены. Своими действиями в Бельгии, Люксембурге и других странах, направленные на то, чтобы этот вопрос был услышан, Республика Казахстан подтверждает свою безоговорочную приверженность верховенству закона и защите интересов казахского народа».



