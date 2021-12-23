Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Казахстан входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана

    23 Декабря 2021, 20:17

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан по итогам текущего года входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Государственного комитета статистики РУ, по итогам 11 месяцев 2021 года больше всего товаров закуплено из России – 4,73 млрд долларов, Китая – 4,4 млрд долларов, Казахстана - 2,48 млрд долларов, Республики Корея – 1,63 млрд долларов и Турции – 1,49 млрд долларов.

    «На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения со 181 страной мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (17,7%), Российской Федерацией (17,4%), Казахстаном (9,3%), Турцией (8,0%), Республикой Корея (4,4%), Кыргызстаном (2,2%) и Германией (1,8%)», - сообщает Госкомстат РУ.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Экономика Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Причины укрепления тенге по отношению к доллару назвали в Нацбанке
    Меры по обеспечению  дальнейшего роста экономики предложил Алибек Куантыров
    США могут объявить дефолт уже 1 июня
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров