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    Казахстан входит в тридцатку самых оцифрованных государств мира - Касым-Жомарт Токаев

    9 Декабря 2022, 16:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что задача Евразийского экономического союза - стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий и криптоэкосистемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нас беспокоит пробуксовка процессов на определенных направлениях. Речь идет о цифровой повестке союза. Между тем, Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении. По данным ООН, наша страна входит в тридцатку самых оцифрованных государств мира. Более 90% госуслуг в Казахстане предоставляются в электронном формате. Созданы законодательные основы для конкурентного развития IT-технологий и инноваций. Функционирует международный технопарк IT-стартапов, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

    По словам Президента, этот опыт Казахстана можно было бы использовать для развития интеграции и создания проектов общего Евразийского масштаба.

    «Наша задача, как союза, стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, криптоэкосистемы, финтека. Эта задача вполне выполнима. Россия, Беларусь, Армения исторически имеют значительный опыт в таких сферах. Призываем страны-участницы усилить работу именно в этом направлении», - обратился Касым-Жомарт Токаев к главам стран ЕАЭС.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза за январь-октябрь этого года вырос на 7%.

    Сегодня Президент РК прибыл в конгресс-холл государственной резиденции в Бишкеке для участия в итоговом заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана ЕАЭС Цифровой Казахстан Токаев Касым-Жомарт
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