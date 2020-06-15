Казахстан входит в первую двадцатку ведущих экспортных направлений Ирана

ТЕГЕРАН. ИРНА- КАЗИНФОРМ - Республика Казахстан находится в первой двадцатке экспортных направлений Ирана. Об этом заявил посол Ирана в Казахстане Маджид Сабер на форуме изучения пути развития ирано-казахстанских экономических отношений, прошедшем в режиме видеоконференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«Казахстан является крупнейшим по площади из государств, не имеющих выхода к открытому морю, но его соседство с Россией и Китаем, а также длинная береговая линия в Каспийском море дали стране привилегированное положение», - сказал посол на форуме, состоявшемся по инициативе палаты торговой, промышленности, рудников и сельского хозяйства Ирана.

«Наши экономические приоритеты в отношениях с Казахстаном основаны на четырех направлениях: транспорт и транзит, торговля и коммерция, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Во всех этих областях существует большой потенциал для присутствия иранских бизнесменов и компаний», - добавил он.