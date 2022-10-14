Казахстан входит в 30-ку оцифрованных государств-членов ООН – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан готов обмениваться опытом в сфере IT со странами Центральной Азии и Россией. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня наша страна входит в тридцатку самых оцифрованных государств-членов ООН. Казахстан готов к активному взаимодействию и обмену опытом в этой сфере. Эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты может стать Международный финансовый центр «Астана», - сказал Глава государства во время выступления на саммите «Центральная Азия – Россия».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что МФЦА соединяет в себе лучший опыт мировых финансовых институтов и новейшие инструменты. В центре уже зарегистрировано более 1400 компаний из 64 стран.

«В настоящее время устойчивый экономический прогресс государств невозможен без развития IT-технологий. По прогнозам экспертов, через 10 лет до 70 % продукции и услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать одним из ведущих государств в нашем регионе, возможно, и в евразийском пространстве в том, что касается цифровизации», - добавил Президент РК.

Ранее сообщалось, что в Астане начал свою работу саммит «Центральная Азия – Россия». В ходе встречи на высшем уровне президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России и Казахстана обсуждают перспективы дальнейшего сотрудничества в шестистороннем формате.



