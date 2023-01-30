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    Казахстан ведет переговоры с Японией по возобновлению рейсов в Токио

    30 Января 2023, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан ведет переговоры с Японией по возобновлению рейсов в Токио либо открытию новых направлений. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство иностранных дел проводит через наше Посольство переговоры по возобновлению либо открытию новых направлений. Естественно, мы заинтересованы в возобновлении таких популярных рейсов. Конкретику сейчас, к сожалению, не могу сказать, потому что переговоры с японской стороной идут», - сказал он на встрече с журналистами в Астане.

    Он отметил, что пандемия коронавирусной инфекции переписала планы многих стран. Поэтому сейчас необходимо заново возобновлять либо продолжать начатые ранее переговоры.

    Автор:

    Анеля Касымова

    МИД РК Транспорт Япония Общество Авиация
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