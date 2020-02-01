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    Казахстан ведет переговоры с Великобританией по заключению соглашения о стратегическом партнерстве

    1 Февраля 2020, 21:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 января Великобритания вышла из состава Европейского Союза. С 1 февраля 2020 года и до 31 декабря 2020 года сохраняется переходный период, в течение которого Соединенное Королевство продолжит выполнять все обязательства и договоренности, принятые в рамках ЕС. Об этом говорится в сообщении МИД РК, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РК.

    Великобритания является одним из основных торговых партнеров Казахстана и находится на шестом месте по объемам инвестиций в нашу экономику. Товарооборот за девять месяцев 2019 года составил 749,9 млн. долл. США. За последние 14 лет приток прямых инвестиций из Великобритании превысил 13 млрд. долл.

    Следует отметить, что в 2015 году Казахстан подписал с Евросоюзом Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), которое вступает в силу с 1 марта 2020 года и создает необходимую базу для наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей. Учитывая переходный период, СРПС будет действовать по отношению к Великобритании до конца 2020 года.

    В настоящее время с Великобританией ведутся переговоры по заключению в текущем году двустороннего Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое будет охватывать широкий спектр казахстанско-британского взаимодействия.

    Как сообщалось ранее, Великобритания официально вышла из ЕС через 3,5 года после референдума.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Великобритания
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