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    Казахстан ведет переговоры с Сингапуром по открытию прямого авиарейса

    14 Апреля 2023, 15:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская сторона ведет переговоры с Сингапуром по открытию прямого авиарейса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК, заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в целях расширения географии авиаперевозок в рамках визита в Сингапур встретился с генеральным директором компании Changi Airport Group Ли Сеоу Хианом, в рамках которой были обсуждены вопросы открытия прямого авиамаршрута Сингапур-Казахстан.

    Стоит отметить, что аэропорт Changi является главными воздушными воротами Сингапура, шестым самым загруженным аэропортом в мире и вторым в Азии.

    Сингапурской стороной было отмечено, что в Казахстане достигнут значительный прогресс в создании благоприятного инвестиционного климата, благодаря проводимым реформам.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Сотрудничество Международная деятельность РК Сингапур
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