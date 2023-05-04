Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима. В их числе такие государства, как Австрия, Саудовская Аравия, Сан-Марино, Бахрейн и другие. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Также рассматриваются вопросы расширения перечня стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Казахстан и отмена требования о приглашении.

Кроме этого, обсуждается вопрос упрощенной выдачи виз для резидентов ОАЭ.

«Казахстан интересен иностранным путешественникам и министерство работает над тем, чтобы полностью раскрыть туристический потенциал нашей страны. В том числе за счет увеличения потока въездных туристов. Уже реализуются механизмы, позволяющие улучшить миграционный контроль. Например, информационная система eQonaq», — сообщила официальный представитель Министерства культуры и спорта Молдир Абдуалиева



