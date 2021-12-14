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    Казахстан ведет переговоры по поставкам вакцины «Спутник Лайт»

    14 Декабря 2021, 10:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан ведет переговоры по поставкам вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Спутник Лайт» скоро будет. Как только появится, он тоже будет доступен (для ревакцинации - прим. ред). Мы переговорили, сейчас у нас переговоры по поставкам», - сказал Алексей Цой в кулуарах после заседания Правительства.

    «Сейчас мы рассматриваем два пути, какой быстрее, либо на нашем (заводе), либо мы сможем быстрее привезти», - добавил министр.

    Ранее министр сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Казахстане. «В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР тестом, выздоровело более 96% больных», - сказал Алексей Цой.

    Кроме того, глава Минздрава рассказал о выздоровевших от коронавируса. «В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели более 96% больных», - отметил А. Цой.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Здравоохранение Россия Коронавирус в РК Вакцинация
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