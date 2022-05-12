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    Казахстан вдвойне переплачивает при импорте изделий из своего металлолома

    12 Мая 2022, 14:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стоимость металлолома вдвое дешевле, чем цена готовых изделий, которые Казахстан импортирует из России. Государству необходимо наладить собственное производство. Об этом заявил заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Турар Жолмаганбет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным замглавы комитета, Казахстан использует 1 млн 360 тыс. тонн арматуры в год. Половина этого объема производится в стране, а оставшаяся часть импортируется из разных стран, в основном, партнеров из России.

    Спикер назвал цены, по которым Казахстан продает лом в Россию, а закупает уже готовые металлические изделия. Согласно его данным, разница превышает 100%.

    «Мы отправляем отходы по 165 тыс. тенге за тонну, а импортируем это сырье уже в виде готовых изделий по 365 тыс. тенге за тонну. Мы должны максимально перерабатывать наше сырье, из него делать готовые изделия, обеспечивать внутренний рынок и экспортировать за рубеж, тем самым, привлекая валютную выручку», – заявил Турар Жолмаганбет.

    Спикер подчеркнул, что Казахстан вынужден импортировать лом, так как внутреннего объема не хватает. При этом в прошлом году в РФ было экспортировано более 700 тыс. тонн лома и отходов черных металлов. Таким образом, подчеркивает Жолмаганбет, необходимо запретить вывоз металлолома.

    «Когда в стране не хватает лома, то мы вынуждены импортировать. В таких случаях у нас не остается никакого выбора, кроме как запретить вывоз. Мы видим результаты в виде готовых изделий, рабочих мест и дополнительных налогов», – сообщил замглавы комитета.

    Спикер уточнил, что в настоящее время действуют ограничения только на вывоз автомобильным транспортом. По железнодорожным перевозкам подобных ограничений нет.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика Россия МИИР РК
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