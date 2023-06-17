Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу

РИМ. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года сборная Казахстана в Италии сыграла с Сан-Марино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

Сан-Марино: Бенедеттини, Фаббри, Ди Майо, Росси, Баттистини, Голинуччи, Лаццари, Този, Нанни, Берарди, Капикьони;

Казахстан: Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Быстров, Габышев, Оразов, Куат, Бейсебеков, Тагыберген, Самородов.

Абсолютным фаворитом были казахстанцы, их соперники на данный момент занимают последнее место в рейтинге ФИФА и являются худшей командой мира.

Хозяева поля не отдавали сопернику инициативу и провели ряд опасных атак, в одном из моментов мяч попал в перекладину ворот Игоря Шацкого. Гости отвечали дальними ударами, в основном Асхата Тагыбергена. Забить до перерыва удалось Яну Вороговскому, он воспользовался ошибкой обороны санмаринцев.

Со старта второй половины казахстанцы увереннее держали мяч, а затем еще вышел Бактиер Зайнутдинов. Максим Самородов прорвался в штрафную и прострелил, мяч попал в руку оппоненту и Тагыберген с пенальти увеличил разрыв, а итог в компенсированное время подвел Бактиер Зайнутдинов.

3:0 — вторая победа казахстанцев в отборочном турнире.

В ночь с 19 на 20 Казахстан на выезде встретится с Северной Ирландией.

Сан-Марино — Казахстан 0:3 (0:1)

Голы: Вороговский 37 (0:1), Тагыберген с пенальти 64 (0:2), Зайнутдинов 90+5 (0:3).