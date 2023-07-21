Казахстан узнал свою позицию в рейтинге коэффициентов УЕФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан после матчей первых квалификационных раундов Лиги Чемпионов и Лиги Конференций сохранил 38-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Как сообщалось ранее, футбольный клуб «Тобол» вышел во второй отборочный раунд Лиги Конференций, где сыграет со швейцарским «Базелем». Первый матч команды проведут 27 июля в Швейцарии, ответный - 3 августа в Казахстане. Кроме того, 20 июля в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов футбольный клуб «Астана» на выезде обыграл тбилисский «Динамо». Таким образом, «Астана» вышла во второй раунд отбора, где сыграет с загребским «Динамо».

Коэффициент УЕФА представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Англия – 88.928 (2.000)

2. Испания – 75.927 (2.500)

3. Италия – 71.569 (2,285)

4. Германия – 69,552 (2.285)

5. Нидерланды – 52.100 (0,800)

6. Франция – 51,914 (1.333)

7. Португалия – 46.649 (1.333)

8. Бельгия – 34.400 (0.000)

9. Шотландия – 30.450 (0.800)

10. Австрия – 28.600 (0.800)

...

36. Латвия – 9.750 (0.750)

37. Косово – 9.416 (0.875)

38. Казахстан – 9.125 (0.750)

39. Северная Ирландия – 9.083 (1.000)

40. Фареры – 8.625 (1.000)

В скобках указан рейтинг текущего сезона.