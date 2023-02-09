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    Казахстан, Узбекистан и Россия обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли

    9 Февраля 2023, 23:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 февраля, состоялась трехсторонняя рабочая встреча министра энергетики Республики Казахстан Болата Акчулакова, министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе «Газпрома», участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли.

    В январе 2023 года «Газпром» подписал двусторонние дорожные карты по сотрудничеству в газовой отрасли с Правительством Казахстана и Министерством энергетики Узбекистана. Напомним, в 2022 году Президенты Казахстана и России обсудили создание «тройственного газового союза». Ранее министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал перспективы «тройственного газового союза» между Казахстаном, Россией и Узбекистаном. По его словам, это взаимодействие как в двухстороннем, так и в трехстороннем формате на условиях взаимной выгоды. «Такие переговоры нами технически ведутся, чтобы понять, как можно использовать совместно газотранспортные мощности Казахстана, России и Узбекистана. Чтобы осуществлять прокачку и транспортировку этого газа», - объяснил министр в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Россия Узбекистан Минэнерго РК
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