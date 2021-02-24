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    Казахстан увеличивает количество международных авиарейсов

    24 Февраля 2021, 19:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан увеличивает количество международных авиарейсов с Турцией, Узбекистаном, Кыргызстаном и Украиной. Об этом стало известно по итогам заседания Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

    Сообщается, что по итогам заседания получили поддержку предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК об увеличении количества международных авиарейсов с Турцией (дополнительно 4 рейса), Узбекистаном (+ 4 рейса), Кыргызстаном (+ 2 рейса) и Украиной (+1 рейс).

    Напомним, в Казахстане карантин ослабляют с 1 марта. С 1 марта работа цирков, бильярдных клубов, детских развлекательных центров — до 30% заполняемости; проведение спортивных мероприятий (до 30%), жұма намаз (до 30%) и поминок (до 30%, не более 50 человек) будет разрешена в регионах, находящихся в «зеленой зоне» на протяжении 7 дней.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Туризм Транспорт
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