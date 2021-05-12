Казахстан увеличивает количество авиарейсов в ряд стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации РК сообщил об увеличении международных авиарейсов в ряд стран, передает МИА «Казинформ».

« В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 6 мая 2021 года разрешено открытие и увеличение регулярных международных авиарейсов по направлению в Черногорию, ОАЭ, Кыргызстан, Узбекистан и Нидерланды», - говорится в сообщении комитета, опубликованном в Telegram .

1. Черногория:

- с 15 мая 2021 года открытие пассажирских рейсов по маршрутам Алматы – Подгорица – Алматы с частотой 5 рейсов в неделю для казахстанской стороны и Нур-Султан – Подгорица – Нур-Султан с частотой 3 рейса в неделю для казахстанской стороны.

2. ОАЭ:

- с 10 мая 2021 года увеличение количества регулярных рейсов по направлениям Алматы – Дубай – Алматы с 5 до 7 рейсов в неделю для каждой стороны и Нур-Султан – Дубай – Нур-Султан с 3 до 5 рейсов в неделю для каждой стороны.

3. Кыргызстан:

- с 15 мая 2021 года открытие пассажирских рейсов с Кыргызстаном по маршруту Алматы – Тамчы – Алматы с частотой 7 рейсов в неделю для казахстанской стороны.

4. Узбекистан:

- с 15 мая 2021 года открытие пассажирских рейсов с Узбекистаном по маршруту Алматы – Самарканд – Алматы с частотой 2 рейса в неделю для каждой стороны.

Вместе с тем, с 20 мая 2021 года разрешена поэтапная замена выполнения рейсов АО «Эйр Астана» по маршруту Атырау – Франкфурт – Атырау на выполнение рейсов по маршруту Атырау – Амстердам – Атырау с частотой 1 рейс в неделю с дальнейшим увеличением до 2-х рейсов в неделю по мере снятия ограничений со стороны Нидерланд.

«Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний», - дополнили в КГА.