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    Казахстан увеличивает экспорт зерна в Китай

    17 Августа 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За шесть месяцев 2023 года Казахстан экспортировал в Китай более 100 тыс тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году достигнута договоренность с китайской стороной по экспорту казахстанского зерна на станцию Алашанькоу по схеме «один железнодорожный состав в сутки» (после трехлетнего запрета в связи с пандемией коронавируса). Благодаря этому казахстанские экспортеры возобновили экспорт зерна в китайское направление. Таким образом, за первое полугодие 2023 года в Китай по схеме «один железнодорожный состав в сутки» экспортировано более 100 тыс. тонн отечественной пшеницы», - уточнили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    По данным МСХ, в настоящее время заключено соглашение об отправке двух железнодорожных составов в сутки.

    «Это позволит значительно увеличить объемы экспорта зерна. Также с китайской стороны ведутся переговоры по увеличению числа приемщиков казахстанского зерна. Это также будет способствовать увеличению поставок казахстанского зерна в КНР», - добавили в министерстве.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Китай Зерно
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