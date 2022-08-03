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    • Казахстан увеличит производство битума

    3 Августа 2022 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские производители битума увеличат производство на 300 тыс. тонн. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главой государства поручено не допустить дефицит дорожного битума. По результатам проведенной работы, увеличена квота на импорт гудрона из РФ с 280 до 430 тыс. тонн, а также производство битума на заводе в Актау, что позволит отечественным производителям битума увеличить производство на 300 тыс. тонн», - сообщил Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

    В результате, по его словам, ежегодная суммарная мощность будет составлять 1,2 - 1,3 млн тонн в год, что позволит покрыть потребность внутреннего рынка для дорожного строительства.

    «Хотелось бы отметить, что дефицит возникает по причине неравномерной выборки битума дорожно-строительными компаниями, в частности в зимне-весенний период заявок на производство битума практически не поступает», - пояснил министр.

    «В этой связи нами совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатывается вопрос определения единого поставщика для приобретения битума в зимний и весенний период», - добавил глава Минэнерго.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Строительство #Экономика #Минэнерго РК
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