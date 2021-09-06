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    Казахстан увеличит авиарейсы в Турцию

    6 Сентября 2021, 14:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 августа 2021 года на очередное заседание Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (Далее - Межведомственная комиссия) был вынесен вопрос увеличения рейсов между Казахстаном и Турцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Начиная с середины сентября 2021 года (Эйр Астана с 17 сентября, Turkish Airlines с 25 сентября) авиакомпания Air Astana и Turkish Airlines планируют увеличить частоту полетов по маршруту Алматы – Стамбул с 2 до 3 рейсов в неделю.

    Также, с 22 сентября 2021 г. авиакомпания SCAT планирует начать полеты по маршруту Актобе – Стамбул с частотой 2 рейса в неделю.

    Дальнейшее увеличение рейсов в Турцию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов Турции, пояснили в МИИР РК.

    Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туризм Транспорт Турция Общество
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