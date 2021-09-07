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    Казахстан увеличит авиарейсы в Россию

    7 Сентября 2021, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 августа 2021 года на очередное заседание Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был вынесен вопрос увеличения рейсов между Казахстаном и Россией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    С 22 сентября 2021 года авиакомпания Qazaq Air планирует начать полеты по маршруту «Актобе – Казань» с частотой 1 раз в неделю.

    Дальнейшее увеличение рейсов в Россию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов РФ.

    Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

    Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит авиарейсы в Турцию.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туризм Транспорт Россия Общество МИИР РК
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