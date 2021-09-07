Казахстан увеличит авиарейсы в Россию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 августа 2021 года на очередное заседание Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был вынесен вопрос увеличения рейсов между Казахстаном и Россией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

С 22 сентября 2021 года авиакомпания Qazaq Air планирует начать полеты по маршруту «Актобе – Казань» с частотой 1 раз в неделю.

Дальнейшее увеличение рейсов в Россию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов РФ.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит авиарейсы в Турцию.