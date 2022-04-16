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    Казахстан увеличил квоту на импорт сахара по нулевой ставке

    16 Апреля 2022, 12:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии с участием заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова было одобрено предложение Казахстана об увеличении для РК квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара сырца еще на 100 тысяч тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

    «Ограничения экспорта из основных стран-импортеров – России и Беларуси – вынуждает Казахстан искать новых поставщиков. Мы обратились в ЕЭК об увеличении квоты на сахара по нулевой ставке ввозной таможенной пошлины», - прокомментировал Б. Султанов.

    Сахар является социально значимым продовольственным товаром, а также влияет на ценообразование ряда других продуктов. В связи с чем, стоит задача не только не допустить возможности дефицита, но и обеспечить стабилизацию и снижение стоимости сахара для казахстанских потребителей, включая отдельные сектора пищепрома: производителей кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

    Решением Совета ЕЭК Казахстан сможет ввезти в целом до 350 тысяч тонн белого сахара и тростникового сырца с нулевой импортной таможенной пошлиной до конца августа 2022 года.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК ЕАЭС Сотрудничество Минторговли
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