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    Казахстан увеличил количество квотных мест в вузах для студентов из Кыргызстана

    4 Июня 2021, 11:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Кыргызстана Болотбек Купешев принял чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в КР Рапиля Жошыбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в области образования и науки.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента КР Садыра Жапарова в Казахстан.

    Купешев, пользуясь случаем, поблагодарил казахстанскую сторону за принятия решения об увеличении количества квотных мест для обучения граждан Кыргызстана в высших учебных заведениях Казахстана до 50, и отметил, что кыргызстанской стороной также на текущий момент принято решение увеличить количество до 10 квотных мест для обучения казахстанских граждан в высших учебных заведениях КР.

    Еще одной темой для обсуждения стал вопрос открытия в КР филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Посол проинформировал, что руководство КазНУ планирует в самое ближайшее время посетить Бишкек для проведения детальных переговоров по данному вопросу.

    Также в целях дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в сфере образования и науки стороны договорились:

    - активизировать сотрудничество между образовательными организациями КР и РК;

    - обеспечивать участие профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений и научных сотрудников сторон в конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах, проводимых на территории двух стран;

    - привлекать профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений КР и РК к проведению занятий в вузах обеих стран в рамках академической мобильности.

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    Образование Кыргызстан
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