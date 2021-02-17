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    Казахстан увеличил количество авиарейсов в ОАЭ и Турцию

    17 Февраля 2021, 22:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации РК сообщил об увеличении количества авиарейсов в ОАЭ и Турцию, передает МИА «Казинформ».

    «В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года авиакомпании «SCAT» разрешено выполнение 8 рейсов в неделю в город Рас-эль-Хайм (ОАЭ) из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау, Актобе, Уральск, Караганда со 100% обеспечением пассажиров отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19. Кроме этого, согласно вышеуказанному решению турецким авиаперевозчикам разрешено выполнение двух дополнительных рейсов между городами Алматы и Анталья. Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний», - сообщила пресс-службу КГА в Telegram .

    Ранее сообщалось о том, что в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 9 февраля разрешено увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов с Россией, Мальдивами, Кыргызстаном, Узбекистаном и Украиной.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт Турция Арабские эмираты
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