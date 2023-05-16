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    Казахстан увеличил экспорт нефти в Германию на 150%

    16 Мая 2023, 15:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию в апреле по сравнению с мартом увеличился на 30 тыс. тонн, или на 150%, и составил 50 тыс. тонн, передает МИА «Казинформ».

    В феврале-апреле 2023 года АО «КазТрансОйл» осуществило поставку 90 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию.

    В декабре 2022 года АО «КазТрансОйл» направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти осуществляется в рамках соответствующего соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.

    АО «КазТрансОйл» подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 1,2 млн тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний.

    Автор:

    Артем Волков

    Экономика Нефть Финансы
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