Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Казахстан уступил Греции в матче за третье место Евролиги по пляжному футболу

    31 Июля 2022 21:43

    КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по пляжному футболу сыграла с Грецией в матче за третье место Евролиги, которая в эти дни проходит в столице Молдовы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанцы забили первыми, но не удержали преимущество, пропустили пять мячей и в итоге потерпели поражение со счетом 3:5.

    Ранее Казахстан проиграл Турции в полуфинальном матче Евролиги, а на групповом этапе национальная команда одержала победы над Грецией (2:2, 4:3 — пен.), Норвегией (7:3) и Грузией (7:1). Благодаря победе над сборной Греции казахстанская сборная обеспечила себе путевку в топ-дивизион «А» на следующий год.

    В финале Евролиги сегодня встретятся Турция и Молдова.

    Казахстан — Греция 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

    Голы: Муралинов 8 (1:0), Кацулис 11 (1:1), Кацулис 14 (1:2), Цицарис 27 (1:3), Ершин 29 (2:3), Николау 30 (2:4), Гулый 32 (3:4), Триантафиллидис 36 (3:5).


    #Спорт #Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Очередных победителей Tartyl Fest наградили в Актау
    Мужская сборная Казахстана одержала пятую победу на шахматной олимпиаде-2022
    Tartyl Fest: Житель Актау установил новый рекорд по подтягиванию на турнике
    Женская сборная Казахстана потерпела первое поражение на шахматной олимпиаде-2022
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы