Казахстан уступил Греции в матче за третье место Евролиги по пляжному футболу

КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по пляжному футболу сыграла с Грецией в матче за третье место Евролиги, которая в эти дни проходит в столице Молдовы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы забили первыми, но не удержали преимущество, пропустили пять мячей и в итоге потерпели поражение со счетом 3:5.

Ранее Казахстан проиграл Турции в полуфинальном матче Евролиги, а на групповом этапе национальная команда одержала победы над Грецией (2:2, 4:3 — пен.), Норвегией (7:3) и Грузией (7:1). Благодаря победе над сборной Греции казахстанская сборная обеспечила себе путевку в топ-дивизион «А» на следующий год.

В финале Евролиги сегодня встретятся Турция и Молдова.

Казахстан — Греция 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Голы: Муралинов 8 (1:0), Кацулис 11 (1:1), Кацулис 14 (1:2), Цицарис 27 (1:3), Ершин 29 (2:3), Николау 30 (2:4), Гулый 32 (3:4), Триантафиллидис 36 (3:5).



