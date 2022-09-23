Казахстан установил исторический рекорд в УЕФА после триумфа в Лиге наций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана отметилась рекордным достижением после победы над командой Беларуси (2:1) в домашнем матче Лиги наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В пяти играх нынешнего розыгрыша соревнований сборная Казахстана набрала 13 очков, что является лучшим показателем для страны в истории выступлений под эгидой УЕФА. Прежним достижением были по 10 баллов в квалификациях на Евро-2008 и Евро-2020.

25 сентября сборная Казахстана на выезде сыграет с Азербайджаном в заключительном туре Лиги C и попытается превысить свой рекорд по набранным очкам.

Сборная Казахстана победила футболистов Беларуси и вышла в группу B Лиги наций. Глава государства поздравил спортсменов. Официальный сайт УЕФА тоже отреагировал на победу сборной Казахстана над Беларусью.

«Казахстан сотворил историю. Пусть это звучит немного пафосно. Казахстанцы обыграли Беларусь дома и досрочно стали победителями группы С3. Последняя игра для команды Магомеда Адиева — чистая формальность, никто казахстанцев уже не догонит. После финального свистка вся сборная Казахстана собралась в центре поля и отпраздновала победу. Для команды Адиева этот результат можно назвать неожиданным. В группе со Словакией в Казахстан мало кто верил», - пишет официальный сайт УЕФА.





Фото: www.kff.kz