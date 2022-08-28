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    Казахстан установил господство в боксе в среднем весе

    28 Августа 2022 02:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ Сайт Boxrec.com обновил рейтинг лучших боксеров-средневесов после официального ухода в суперсредний вес американца Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В топ-10 рейтинга BoxRec в среднем весе оказались сразу три боксера из Казахстана: чемпион WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО), уже полноправный чемпион WBO Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) и чемпион WBO International Мейирим Нурсултанов (17-0, 10 КО).

    Головкин занимает в списке средневесов первое место, Алимханулы - восьмое, Нурсултанов - девятое.

    Казахстан в топ-10 имеет максимальное представительство - остальные страны представлены одним боксером: Крис Юбэнк-младший (32-2, 23 КО, Великобритания), Хайме Мунгия (40-0, 32 КО, Мексика), Карлос Адамес (21-1, 16 КО, Доминиканская Республика), Сергей Деревянченко (14-4, 10 КО, Украина), Майкл Зерафа (30-4, 19 КО, Австралия), Эрисланди Лара (29-3-3, 17 КО, Куба / США), Винсент Файгенбутц (34-3, 30 КО, Германия).
    Спорт Головкин Бокс Жанибек Алимханулы
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