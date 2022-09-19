Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога – Еркин Тукумов

Сейчас очень важно обсуждать вопросы глобальной безопасности с точки зрения вообще выживания рода человеческого, потому что за три десятка лет с момента распада Советского Союза человечество вновь оказалось перед серьезным выбором. Это вопросы соблюдения международного права, о котором много говорят, и мало что в этом направлении делается. Это и вопросы применения ядерного оружия. Это также и вопросы улучшения деятельности ООН, как единственной международной глобальной организации, ответственной за соблюдение всех норм международной безопасности. То, что традиционно лидеры всех стран собираются в конце сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН для обсуждения вопросов международной безопасности, вопросов глобального потепления, важно для всей планеты.

Казахстан, безусловно, продолжит свои инициативы по ряду вопросов. Наша страна всегда была проактивным субъектом международных отношений. Более того, мы не просто предлагаем, но и проводим в жизнь свои рекомендации, в том числе и в сфере международного диалога. Свидетельством тому недавно прошедший в Астане VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Казахстан, кроме того, не раз выдвигал инициативы в вопросах нераспространения ядерного оружия. Теперь, я думаю, пришло время подойти с новыми предложениями к решению этих вопросов, тем более, что наша страна имеет на это полное моральное право.

Для каких-то кардинальных решений необходима длительная дипломатическая работа, без которой в глобальной политике не бывает быстрых и эффективных решений. Сегодня главное – сохранить мир во многих точках планеты.

Насколько я знаю, на повестке дня – тридцатилетие принятия Декларации о правах меньшинств по всему миру. Это тоже очень важная тема. В эти дни здесь проходит Саммит по трансформации образования, который проводится в ответ на глобальный кризис в образовании. Как мы знаем, Казахстан уделяет огромное внимание вопросам образования. Уже какие-то шаги у нас определенно делаются.

В нашей стране теперь функционируют Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. То есть, мы расставили правильные акценты для достижения стратегических целей в области образования, как ответственные члены международного сообщества, и будем в дальнейшем учитывать те рекомендации, которые будут вырабатываться на глобальной площадке.

ООН – это единственная сейчас доказавшая свою эффективность и востребованность международная глобальная организация. Поэтому, я думаю, какие-то важные решения, если не будут приняты, то хотя бы будут обсуждаться в этом направлении. Конечно, многие вопросы рассматриваются каждый год, но надо понимать, что этот год особенный с точки зрения глобальной безопасности.

Фото: kisi.kz







