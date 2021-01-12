Казахстан успешно провел выборы в условиях неординарных вызовов - эксперт

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Результаты парламентских выборов в Казахстане закладывают прочный фундамент для дальнейших общественно-политических преобразований и формирования нового политического будущего. Такое мнение выразили участники «круглого стола» на тему «Итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан», организованного на площадке Посольства Казахстана в России, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая дискуссию, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, проинформировал участников об основных этапах подготовки, проведения и результатах состоявшихся парламентских выборов.

«Как отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, до начала новой избирательной кампании предприняты меры по политической модернизации развития многопартийности, укрепления гражданского участия в общественно-политической жизни страны», - сказал посол. Ожидается, что новая часть реформ будет озвучена в ходе выступления Главы государства с обращением к новому составу Мажилиса Парламента РК, запланированным на 15 января.

В целом, как заключил глава дипмиссии, прошедшие выборы имеют историческое значение для Казахстана.

«Их результат обозначил высокий уровень сплоченности казахстанцев как нации единого настоящего и будущего. Народ вновь заверил политическое лидерство партии «Nur Otan», - сказал Е.Кошербаев.

Выступившая следом заведующая сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Дина Малышева, отметила, что прошедшие выборы являют собой неординарное событие, отмеченное многими новациями.

«Это выборы, которые впервые с 2007 года, проведены как очередные. При этом они прошли в сложных условиях пандемии коронавируса. Еще одна новация - правящая партия «Nur Otan» впервые провела праймериз, в которых приняли участие более 10 тысяч кандидатов», - сказала она.

«Эти инновации при проведении выборов и те полномочия, которые обрели депутаты парламента, они говорят о том, что парламентская система Казахстана, оставаясь прежней, меняет свои контуры и тем самым приспосабливается к меняющей обстановке и в мире, и в стране. В целом сегодняшние итоги позволяют предположить, что новому составу Парламента отведена более значимая роль в государственной системе страны», - заключила Д. Малышева.

Старший научный сотрудник сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин обратил внимание участников на то, что состоявшиеся выборы продемонстрировали стабильность и преемственность.

«Это была консервативная модель ограниченной либерализации законодательства для того, чтобы апробировать первые выборы после запуска транзита власти. Все равно это стресс для политической системы, политические институты только формируются. Конечно, в таких условиях нужно очень осторожно подходить к различного рода новациям. Поэтому этот консервативный подход полностью оправдан», - сказал С.Притчин.

Также он отметил, что серьезным достижением нынешней электоральной кампании стало внедрение нового элемента в форме проведения праймериз, что заметно усилило интерес общественности к политическим преобразованиям, а также позволило привлечь новых членов в правящую партию и в целом в политические процессы страны.

«Критические моменты, которые были обозначены со стороны ОБСЕ, об отсутствии выбора и сложностях с выдвижением партий, то я считаю, что это будет решено в следующем электоральном цикле. Будут облегчены возможности партийным проектам регистрироваться в Казахстане», - отметил он.

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, также отметил, что выборы прошли достаточно предсказуемо, что в целом следует рассматривать как признак стабильности.

«Кампания прошла очень спокойно, - сказал Е. Минченко. - Казахстан сегодня одна из наиболее модернизированных стран Центральной Азии и постсоветского пространства. Достаточно посмотреть по тем новациям, которые были реализованы в ходе этой избирательной кампании. Поэтому с модернизационной точки зрения Казахстан выглядит хорошо, и мы видим, что у населения эта повестка вызывает поддержку».

Данный тезис поддержала директор ИАЦ МГУ им.М.Ломоносова по изучению общественно-политических процессов постсоветском пространстве Дарья Чижова, которая отметила, что итоги выборов свидетельствуют о том, что население доверяет общему курсу, проводимому властями и правящей партией.

«Предвыборная кампания прошла чисто. Это отмечают и зарубежные наблюдатели, так и наблюдатели внутри страны. В целом отмечается динамика выборного процесса в Казахстане», - сказала она.

Профессор Высшей школы экономики Андрей Казанцев обратил внимание на то, что Казахстан всегда отличало умение разумно сочетать реформы с сохранением стабильности. Сегодня Казахстан сумел успешно провести выборы в условиях многих вызовов, которые могли негативно отразиться на вопросах стабильности.

«Это пандемия коронавируса, это имевший место в Казахстане транзит, и это смена поколений. И естественно, посмотрев на то, что происходит вокруг - в США, в Кыргызстане, факторы риска были достаточно серьезными», - отметил он.

Тем не менее, наблюдаемые прогрессивные изменения, касающихся представительства молодежи и женщин, праймериз правящей партии, новые возможности для лиц с ограниченными возможностями и введение элементов пропорциональной системы, все это закладывает новое политическое будущее.

«Умение находить сочетание стабильности и реформ всегда отличало политику Казахстана, - подчеркнул А.Казанцев. - Но уже анонсированы будущие реформы. Ожидаем с нетерпением 15 января, когда прозвучит обращение Президента Токаева».

В заключение дискуссии эксперты пришли к общему мнению о том, что парламентские выборы в Казахстане полностью соответствовали высоким международным стандартам, а их результат позволит обеспечить дальнейшую модернизацию политической системы страны и расширение в ней гражданского участия.