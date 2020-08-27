Казахстан успешно преодолеет сегодняшние трудности – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Конституционного совета РК Кайрат Мами зачитал приветственное слово Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева на IV Конгрессе Ассоциации Азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые участники Конференции! Приветствую вас на этом представительном форуме, проходящем в преддверии значимой для нашей страны даты – 25-летнего юбилея Конституции РК. 30 августа 1995 года на общенациональном референдуме был принят основной закон нашего государства. Была открыта новая страница в истории Независимого Казахстана, определены приоритеты и векторы его дальнейшего развития. Основной закон закрепил справедливое и сбалансированное сочетание достижений мировой цивилизации и казахстанских ценностей, стал фундаментом пирамиды государственного устройства.

Выбрав стратегию поступательного развития страны во благо всего общества, все эти годы мы следуем безусловному соблюдению духа и буквы Конституции. Сегодня все страны, в том числе и Казахстан, переживают непростые времена из-за распространения глобальной пандемии. Она обострила проблемы во многих сферах общественной жизни, и в первую очередь финансово-экономической и социальной. Адекватный ответ на данный вызов может быть найден только совместными усилиями международного сообщества.

Конституционное положение о социальном характере нашего государства стало той базой, которая помогает нашей экономике пережить последствия мощного глобального кризиса. Уверен, что Казахстан, как и другие страны мира успешно и с минимальными потерями преодолеет не только сегодняшние трудности, но и другие возможные вызовы. Мы высоко ценим внимание, которое оказывает нашему опыту конституционного развития мировая юридическая наука. Председательство Конституционного совета в Ассоциации Азиатских конституционных судов Евразийской ассоциации органов конституционного контроля, тесное сотрудничество с Венецианской комиссией Совета Европы и Всемирной конференции по конституционному правосудию, а также с другими ассоциациями служат показателями признания успешности подходов казахстанского конституционализма.

Сегодняшний форум и другие подобные мероприятия очень важны. Они позволяют вместе обсуждать актуальные вопросы конституционализма, развивать доктрину и практику конституционного строительства в целях устойчивого развития государства и международного сообщества», - с такими словами Елбасы обратился к участникам IV Конгрессе Ассоциации Азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов.