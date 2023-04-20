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    Казахстан усиливает границы с Кыргызстаном

    20 Апреля 2023, 12:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя КНБ РК - директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов ответил на вопросы журналистов касательно того, есть ли необходимость усиления границ с Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Географически у нас самая длинная граница с Россией – 7,5 тысячи км. Мы охраняем ее в нормальном формате, в принципе. Физически сил и средств пограничной службы не хватит, чтобы постоянно усиливать (по всем направлениям - прим.авт.). У нас есть приоритетные направления, которые мы должны усилить. В случае возникновения обстановки, у нас есть резервы, чтобы закрыть необходимое направление», - сказал Ерлан Алдажуманов на брифинге в Сенате.

    Он назвал приоритетное для усиления направление границ.

    «В приоритете, исходя из проблем, которые могут быть на государственной границе, связанное с нарушителями, с контрабандой и так далее, сейчас - кыргызское направление. Поэтому мы усиливаем там. Но резервы у нас есть для любого направления, чтобы перекрыть наши государственные границы», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Пограничники КНБ
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