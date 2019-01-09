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Казахстан улучшил свои позиции в Индексе паспортов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан в обновленном Индексе паспортов компании Henley & Partners поднялся на две строчки и занял 67 место с возможностью посещать без визы 76 стран мира.
Рейтинг возглавила Япония. Граждане Страны восходящего солнца могут посещать без визы 190 стран мира. Далее следуют Южная Корея и Сингапур (189 стран). В тройку лидеров также вошли Германия и Франция (188 стран).
Россия занимает 48 место (119 стран), Украина - 41 место (128 стран), Беларусь - 66 место (77 стран), Азербайджан - 74 место (66 стран) Узбекистан - 80 место (56 стран), Кыргызстан - 76 место (64 страны), Таджикистан - 80 место (56 стран) и Туркменистан - 85 место (53 страны).
Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.
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