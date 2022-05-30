Казахстан улучшил позиции в рейтинге туризма Всемирного Экономического Форума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обнародован глобальный рейтинг Индекса развития путешествий и туризма (Travel&Tourism Development Index 2021 – TTDI) Всемирного Экономического Форума. Казахстан в этом рейтинге расположился на 66-ом (из 117) месте, поднявшись с 80-го места (из 140) в 2019 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «Kazakh Tourism».

Выше Казахстана расположились Грузия (44 место), Армения (61 место) и Азербайджан (63 место), ниже в рейтинге, такие страны, как Черногория (67 место), Марокко (71 место), Монголия (84 место), Кыргызстан (90 место). Узбекистан, Россия, Украина, Беларусь и ряд других стран не включены в рейтинг.

TTDI 2021 – это новый флагманский индекс Всемирного Экономического Форума, который ранее на протяжении 15 лет выходил под названием TTCI (Travel&Tourism Competitiveness Index). Обновленный рейтинг состоит из пяти индексов, 17 основных показателей (+3 новых) и 112 отдельных показателей, распределенных по различным основным показателям. В рейтинге 2021 года не учтены 23 страны по сравнению с 2019 годом.

«Пересмотренный индекс служит инструментом стратегического сравнительного анализа для тех, кто формирует политику (в сфере туризма), чтобы способствовать будущему развитию отрасли, предоставляя уникальную информацию о сильных сторонах и областях развития каждой страны/экономики», – говорится в отчете.

Высокие позиции в рейтинге Казахстан занимает по таким индексам и показателям, как «ценовая конкурентоспособность» (1 место), «сезонность международных прибытий» (26 место), «природные ресурсы» (33 место), «интерес к культурным достопримечательностям» (37 место), «количество объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО» (42 место), «продолжительность пребывания зарубежных туристов» (52 место).

Кроме этого, положительная динамика наблюдается по «приоритизации сферы туризма» (+15, 68 место) – по этому показателю Казахстан в рейтинге выше Малайзии, Польши, Катара, Азербайджана, Кыргызстана; также по «инфраструктуре туристских услуг», т.е. количеству номеров в местах размещения, количество банкоматов и др. (+2, 76 место), опередив такие страны, как Азербайджан, Индонезия и Египет.

В то же время, наблюдается ухудшение по таким показателям, как «бизнес среда» (-23, 90 место), «безопасность» (-12, 77 место) и «здоровье и гигиена» (-4, 33 место). Необходимо отметить, что набор оцениваемых показателей частично был изменен по сравнению с 2019 годом.

В рейтинге отмечается, что мировая туристская отрасль в целом подверглась большим трудностям за анализируемый период. Ограничительные меры, экономический спад, опасения туристов на новые поездки привели к потере 4,5 триллиона долларов США на ВВП в сфере туризма и сокращению 62 миллионов рабочих мест только в 2020 году.

Но также сообщается, что изменение динамики спроса создало возможности и необходимость адаптации. Например, наблюдается активный рост внутреннего и экологического туризма, рост числа цифровых кочевников (digital nomads) и «bleisure», т.е. бизнес-туристов, совмещающих деловую поездку с отдыхом в месте пребывания.

На лидирующие позиции в мировом рейтинге вышли Япония (1 место, +3), США (2 место, +3). За ними расположились традиционные европейские дестинации, как Испания, Франция, Германия.

Для составления рейтинга TTDI Всемирный Экономический Форум, в том числе, использует данные таких крупных организаций в сфере аналитики туризма как IATA, PATA, UNWTO, WTTC, AirDNA, Euromonitor International, ICAO, Tripadvisor и других.