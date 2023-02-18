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    Казахстан улучшил позиции в рейтинге открытых данных

    18 Февраля 2023, 20:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан поднялся на 6 позиций во всемирном рейтинге открытости данных Open Data Inventory (ODIN). В 2020 году страна занимала 54-е место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    В период 2021-2022 годы общий балл Казахстана увеличился с 57 до 59 по охвату данных и с 65 до 68 по открытости данных. Рейтинг оценивает полноту статистических предложений страны и степень соответствия содержащейся в них информации международным стандартам открытости.

    По итогам рейтинга Сингапур занял первое место, следом идут Дания и Финляндия.

    Всемирный рейтинг открытых данных Open Data Inventory (ODIN) разработан и реализуется со стороны международной некоммерческой организации Open Data Watch. ODIN оценивает охват и открытость официальной статистики для выявления пробелов, продвижения политики открытых данных, улучшения доступа и поощрения диалога между национальными статистическими управлениями и пользователями данных.

    Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в рейтинг стран с самым дешевым мобильным интернетом: средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в стране составила всего 0,37 долларов США.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Статистика Общество
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