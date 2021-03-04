Казахстан улучшил позиции в Глобальном рейтинге продовольственной безопасности The Economist Intelligence Unit

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан по итогам 2020 года по уровню продовольственной безопасности занял 32 место из 113, улучшив свои позиции на 16 пунктов, по сравнению с 2019 годом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Это следует из Глобального индекса продовольственной безопасности, подготовленного аналитиками The Economist Intelligence Unit при поддержке Corteva Agriscience. Согласно данным the Economist Intelligence Unit, Казахстан стал страной с наиболее значимой положительной динамикой с точки зрения улучшения позиции в рейтинге 2020 года.

Положительная динамика отмечена по таким показателям, как доступность продовольственной продукции для населения, качество и безопасность продовольственной продукции, наличие продуктов питания. В списке факторов, обеспечивших положительную динамику, the Economist Intelligence Unit отмечает устойчивость производства в секторе АПК, доступность социальных программ по обеспечению продовольственной безопасности, низкую долю населения за чертой бедности, доступность рынка и доступность финансовых услуг в секторе АПК, доступность предложения на рынке, доступность микронутриентов, качество протеинов, безопасность продовольственной продукции, низкие импортные тарифы на продовольственную продукцию, потери при производстве и дистрибуции. Улучшение также отмечено по таким показателям, как сельскохозяйственная инфраструктура, научные исследования в секторе АПК.