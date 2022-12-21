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    Казахстан улучшил показатели по гендерному равенству

    21 Декабря 2022, 16:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан улучшил свои показатели по гендерному равенству в докладе «Глобальный гендерный разрыв 2022» Всемирного экономического форума и поднялся с 80-го до 65 места. Об этом сообщила общественный деятель, заместитель председателя Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Елена Тарасенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК за более чем 20-летнюю деятельность сыграла большую роль в позиционировании Казахстана как ответственного члена международного сообщества, придерживающегося, прежде всего, международных обязательств как во внутренней, так и во внешней политике. Мы отмечаем плодотворное сотрудничество со структурами ООН - ООН-Женщины, Программы развития ООН, Фонд народонаселения при ОБСЕ», - сказала на брифинге в СЦК Елена Тарасенко.

    Спикер отметила, что международное сотрудничество Национальной комиссии с партнерами, в частности со структурой ООН-Женщины, является основным стратегическим направлением в деятельности Комиссии. Таким образом, активное участие Странового офиса ООН-Женщины в реализации проектов по вопросам достижения гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, профилактике бытового насилия позволило добиться значительных успехов в данных сферах.

    «В результате проводимой работы Казахстан улучшил свои показатели по гендерному равенству (в докладе «Глобальный гендерный разрыв 2022» - прим. авт.,) Всемирного экономического форума и поднялся с 80-го до 65 места. Мы считаем данные вопросы очень важными. Национальной комиссией также решается вопрос по реализации проекта содействия в реализации гендерного равенства в расширении прав и возможностей всех женщин и девочек в Казахстане. Главное – преодоление последствий кризиса пандемии коронавируса. Данное соглашение действует на 2022-2024 годы. Реализация проекта будет осуществляться по трем направлениям: укрепление национального законодательства, укрепление национальной системы образования гендерно ориентированными подходами и отсутствием дискриминации, расширение экономических возможностей женщин и продвижение женщин на уровне принятия решений», - добавила Елена Тарасенко.

    Ранее сообщалось, что 234 Центра поддержки семей откроют в Казахстане до 2025 года.


    Фото: depositphotos.com

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ООН Общество
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