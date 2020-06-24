Казахстан укрепляет демократию благодаря гражданской активности и расширению прав женщин - The Washington Times

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В газете The Washington Times (США) вышла статья, посвященная последним политическим реформам в Казахстане. Ее автор - Джесси Джейн Дафф, сотрудница Лондонского центра политических исследований, ветеран Корпуса морской пехоты США с 20-летним стажем и сопредседатель Совета ветеранов за Трампа, называет практику квот на выборах для женщин и молодежи «колоссальным и ошеломительным прорывом для всех сторонников демократических реформ и активистов».

Казахстан укрепляет демократию благодаря гражданской активности и расширению прав и возможностей женщин

С тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность, он ясно дал понять о необходимости демократических реформ и продвижении идеалов свободы, справедливости и равенства в органах государственной власти по всему миру. Одним из пунктов его президентской агитационной кампании была спорная позиция изоляционизма по отношению к внешнеполитическому курсу, со ссылкой на огромное количество человеческих и финансовых ресурсов, которые правительство потратило, вмешиваясь в дела зарубежных стран. «Строительство нации» - мантра времен Буша, когда такое вмешательство рассматривалось как единственный способ продвижения демократии за рубежом, осталась в прошлом.

Он сформировал систему, при которой страны и их лидеры принимают меры по демократизации своих государственных органов и систем самостоятельно. Способность стимулировать подобные действия является уникальной для него, и он стремится создавать подобную​​ мотивацию. Казахстан, государство в Центральной Азии, является прекрасным примером страны, которая в последние годы провела серьезные демократические реформы, беспрецедентные для Казахстана еще несколько лет назад.

По факту, Президент Трамп принял бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Белом Доме в январе 2018 года. Белый дом имеет особое отношение к Казахстану, учитывая его уникальный вектор развития, демонстрирующий намерение осуществить демократические реформы в политических процессах.

В преддверии своих политических праймериз, проводимых в августе этого года в Казахстане, правящая партия страны «Nur Otan» утвердила ряд уникальных демократических протоколов, предназначенных для стимулирования открытой и политической конкуренции, продвижения гражданской активности в политическом процессе, а также расширения возможностей для женщин и молодежи страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев отстаивал эти реформы перед лицом парламентской оппозиции. Открытые праймериз пройдут впервые в истории Казахстана. Это поможет облегчить эффективное взаимодействие между кандидатами от правящей партии и гражданами в обществе. Модель также будет стимулировать конкуренцию среди кандидатов, благодаря конкретным мерам, принятым для запрета финансирования кандидатов со стороны иностранных лиц.

Также впервые будут проведены обязательные публичные дебаты между кандидатами, которые будут транслироваться для всех граждан. Это даст им возможность принять более обоснованные решения при голосовании. Дискуссия также поможет поддержать демократический характер системы в Казахстане, которую создала и внедряет партия «Nur Otan».

Система квот, которую партия ввела в действие для процесса первичного отбора, свидетельствует о масштабах демократических реформ и развития, происходящих в Казахстан. В первичном процессе, по крайней мере, 30% кандидатов должны быть представлены женщинами, а также 20% кандидатов должны быть из числа молодежи. Мотивация для формирования этих двух квот преследует две цели.

Во-первых, женская квота будет способствовать расширению прав и возможностей женщин и их участию в политическом и гражданском процессе. Что касается молодежи, то это подтолкнет их к участию в выборах и демократическом процессе. Праймериз позволит молодому поколению получить кандидатов с реальной возможностью быть избранными на руководящие посты в правящей партии и участвовать в правительственных решениях.

Эти реформы основного процесса, инициированные партией «Nur Otan», являются частью новой политической культуры, формирующейся в Казахстане. Партия с конкурирующими кандидатами, представляющими конкурирующие политические философию и взгляды, отстаивающими интересы страны и ее будущее. Эта развивающаяся демократическая культура предоставляет возможности для разногласий и мнений; и содействие гражданской активности в массах.

Хотя такая практика квот на выборах существует в развитых странах Западной Европы, таких как Бельгия, Франция и Германия, это является беспрецедентным фактором для такой развивающейся центрально-азиатской страны, как Казахстан. Это колоссальный и ошеломительный прорыв для всех сторонников демократических реформ и активистов.

Мне, как американке, приятно видеть, что другие страны стремятся подражать демократическим моделям и избирательным процессам, применяемым не только в США, но в наших странах-союзниках. Не менее многообещающе смотрятся такие страны, как Казахстан, берущие на себя инициативу по продвижению долговечных и эффективных демократических реформ в своей политической системе. По той же самой причине мы считаем своим долгом привлекать внимание к таким усилиям и обеспечить надлежащее признание там, где это необходимо. Казахстан и политическая партия «Nur Otan», в частности, заслуживают большого уважения.

Джесси Джейн Дафф,

ветеран Корпуса морской пехоты США с 20-летним стажем,

сотрудник Лондонского центра политических исследований и сопредседатель Совета ветеранов за Трампа