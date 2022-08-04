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    • Казахстан уделяет особое внимание турецким инвесторам - Мининдустрии

    4 Августа 2022 18:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев провел рабочую встречу с первыми руководителями ведущих турецких компаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе мероприятия были обсуждены вопросы развития промышленной кооперации и военно-технического сотрудничества, приобретения и сборки беспилотных летательных аппаратов ANKA, строительства объектов военного городка в Карагандинской области и новой судоверфи в казахстанском секторе Каспийского моря.

    Обсуждение состоялось в рамках реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных во время официального визита в Турецкую Республику в мае текущего года.

    В ходе беседы глава МИИР отметил динамичное развитие стратегического партнерства Казахстана и Турции, а также выразил участникам встречи благодарность за вклад в укрепление военно-технического сотрудничества между двумя странами, в том числе за оказанное содействие по обучению специалистов ТОО «Казахстанская авиационная индустрия».

    «Казахстан уделяет особое внимание турецким инвесторам и готов оказывать всестороннюю поддержку. Мы подчеркиваем важность и приоритетность совместных проектов, а также рассматриваем возможность предоставления оффтейк-контрактов будущим инвесторам», - сказал Каирбек Ускенбаев.

    Также министр пригласил Turkish Aerospace принять активное участие в создании авиационно-промышленного парка в городе Нур-Султане, где якорным предприятием станет «Казахстанская авиационная индустрия».

    Фото: gov.kz
    #Инвестпроекты #Турция #МИИР РК #Международная деятельность РК #Инвестиции
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