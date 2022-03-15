Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Официально

    Казахстан участвует на сессии ООН по положению женщин

    15 Марта 2022, 10:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 марта 2022 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась 66-я сессия Комиссии ООН по положению женщин. Главная тема повестки дня – Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек в контексте политики и программ в области изменения климата, окружающей среды и уменьшения опасности бедствий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

    Делегацию Казахстана возглавила Лаззат Рамазанова, Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. В рамках 66-ой сессии она выступила на заседании министерского круглого стола «Голос женщин и их организация: передовая практика в деле обеспечения полноправного, равного и значимого участия женщин и принятия решений в контексте политики и программ в области изменения климата, окружающей среды и снижения риска бедствий».

    Лаззат Рамазанова сообщила о принимаемых Казахстаном мерах по борьбе с изменениями климата. Сегодня в стране реализуется Концепция по переходу к «зеленой экономике». Главой государства объявлено о долгосрочной стратегии по снижению углеродной нейтральности к 2060 году.

    «Казахстан – одно из первых государств, которое ратифицировало добровольное обязательство безоговорочного снижения парниковых газов на 15% к 2030 г. Также наша страна придерживается климатического пакта Глазго по итогам 26-го Саммита ООН по климату. В реализации указанных стратегических документов важно активное участие женщин. Присутствие гендерного паритета, инициативная и принципиальная позиция женщин позволит принимать государственные решения, способствующие минимизации экологических рисков», - отметила глава Нацкомиссии.

    Также в рамках визита в день открытия сессии состоялась двусторонняя встреча Лаззат Рамазановой с Посланником Генерального секретаря ООН по вопросам молодежи Д.Викраманаяке. В ходе встречи председатель Национальной комиссии озвучила основные направления государственной молодежной политики Казахстана. В свою очередь г-жа Викраманаяке призвала молодых лидеров Казахстана к участию в программе ООН «Молодые лидеры за Цели устойчивого развития».

    Помимо этого, на полях сессии по инициативе турецкой стороны проведена двусторонняя встреча с Министром семьи и социальных услуг Турции Дерьей Яник. Стороны обсудили актуальные вопросы поддержки семей в период глобальных изменений в постковидный период, а также перспективы сотрудничества стран в рамках женской кооперации.

    На полях сессии в штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорк организована фотовыставка «ООН-Казахстан: 30 лет сотрудничества по продвижению гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин» в честь 30-летия вступления Республики Казахстан в ООН.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Общество Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Минздрав высказался по вопросу пересмотра пенсионного возраста женщин, ухаживающих за больными
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров