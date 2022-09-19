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    Казахстан твердо выступает за мирное решение спорных вопросов - Касым-Жомарт Токаев

    19 Сентября 2022, 18:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Эмомали Рахмону в связи с человеческими жертвами в результате обострения ситуации на таджикско-кыргызской границе.

    «С большой тревогой воспринимаем эти трагические события в братских и близких для нас государствах. Казахстан твердо выступает за решение любых спорных вопросов в регионе исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами», - говорится в телеграмме.

    Президент Казахстана передал слова сочувствия, поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.


    Фото: akorda.kz


    Президент Казахстана Акорда Таджикистан
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