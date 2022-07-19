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    Казахстан твердо намерен расширять и укреплять экономическое сотрудничество со странами ЕС — Алихан Смаилов

    19 Июля 2022, 16:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание диалоговой платформы «Казахстан-Евросоюз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В мероприятии приняли участие глава представительства Европейского союза в Казахстане, послы Германии, Франции, Испании, Литвы, Польши, Бельгии, Швеции, Словакии, Эстонии, Хорватии, Нидерландов, Болгарии, Чехии, Латвии, Финляндии, Италии, Австрии, Греции и Румынии в нашей стране, а также руководители центральных госорганов и нацкомпаний.

    Открывая заседание, Премьер-Министр РК отметил, что Европейский союз является одним из основных политических, торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана на протяжении многих лет.

    Так, товарооборот между Казахстаном и странами ЕС за 6 месяцев 2022 года составил $20,1 млрд, что на 51,2% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

    По итогам I квартала валовый приток иностранных инвестиций вырос на 54% и составил $6,8 млрд. При этом уровень привлечения капитала в горнодобывающую промышленность вырос на 35,7%, составив $3,5 млрд.

    «Мы видим, что Евросоюз проявляет интерес к казахстанской горнодобывающей промышленности. Действительно, потенциал сотрудничества в этом секторе огромен. В этой связи призываем геологические службы стран Европейского союза к совместному партнерству в сфере цифровизации, развитии геологической науки и создании отраслевой инфраструктуры», — сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр отметил, что в рамках автоматизации отрасли создается единая платформа Kaznedra путем объединения и интеграции всех существующих информсистем в сфере недропользования. Данная платформа будет способствовать оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам в режиме «единого окна».

    Также глава Правительства подчеркнул, что Казахстан, наряду с традиционными видами геологоразведочных работ, интересуют передовые методы геофизических исследований.

    «Пользуясь случаем, хотел еще раз подтвердить твердое намерение Казахстана расширять и укреплять наше экономическое сотрудничество со странами Евросоюза», — сказал Алихан Смаилов.

    В ходе заседания участники обсудили вопросы добычи полезных ископаемых, применения новых технологий, оцифровки геологических данных, привлечения инвестиций, переработки промышленных отходов и защиты окружающей среды.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика Евросоюз Геология Алихан Смаилов
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