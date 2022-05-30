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    Казахстан сыграет со сборной Азербайджана в матче Лиги наций 3 июня

    30 Мая 2022, 07:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 июня на «Астана Арене» в Нур-Султане состоится матч Лиги наций, в котором сборная Казахстана примет команду Азербайджана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч Казахстан — Азербайджан начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport» .

    Сборная Казахстана в Лиге наций выступает в дивизионе С в группе 3, где ее соперниками являются команды Азербайджана, Беларуси и Словакии.

    В марте Казахстан играл с Молдовой и по итогам двух матчей сумел сохранить прописку в дивизионе С (2:2 — по сумме двух матчей, пенальти — 5:4). Что касается последнего матча сборной Азербайджана, то она в марте товарищеской игре проиграла Латвии (0:1).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Азербайджан Футбол
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