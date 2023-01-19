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    Казахстан сыграет с Канадой в полуфинале хоккейного турнира Универсиады-2023

    19 Января 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Студенческая сборная Казахстана по хоккею встретится с командой Канады в полуфинале турнира Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсид (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В своем заключительном матче в группе В сборная США победила Венгрию — 9:1 — и сместила Казахстан с первого места на второе. Таким образом, в полуфинале сборная Казахстана сыграет с Канадой, которая заняла первое место в группе А.

    Сборная Казахстана набрала 12 очков в группе В: она разгромила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1), Великобританию (15:1) и Словакию (4:0) и проиграла США (1:4). Сборная Канады выиграла группу А, набрав 15 очков: канадцы крупно победили сборные Украины (6:1), Швеции (10:2), Японии (8:2), Латвии (9:0) и Чехии (4:0).

    Фото: пресс-службы КФХ

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Универсиада Хоккей
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