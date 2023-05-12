Казахстан стремится внести вклад в развитие высшего образования в Азии – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане проходит форум Альянса азиатских университетов. Форум открыл Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум проходит в Назарбаев Университете. Участники форума принимают участие в панельных сессиях, обсуждают положение современных университетов, возможности академической мобильности и привлечение талантов в Азии, а также компетенцию студентов в области устойчивого развития.

«Наши преподаватели и сотрудники часто могли участвовать в научно-исследовательских конференциях, программах обмена, организуемых по линии Альянса. Мы гордимся нашим активным участием в Альянсе и стремимся внести свой вклад в развитие высшего образования в Азии. Именно сейчас мы признаем стремительные преобразования, происходящие в мире, вызванные пандемией, технологической революцией. Мы признаем спрос на инновационные решения в различных областях, особенно в области образования», - сказал на открытии форума Премьер-Министр Алихан Смаилов.

Президент Назарбаев Университета Шигео Катсу отметил, что в основе развития Назарбаев Университета лежит принцип меритократии.

«Требования к поступающим довольно высокие, поэтому уровень студентов, получающих у нас обучение, является первоклассным. 30% студентов – выходцы из уязвимых семей Казахстана. Мы очень гордимся этими студентами», - добавил Шигео Катсу.

В Альянс азиатских университетов входят 16 университетов: Университет Цинхуа, Назарбаев Университет, Гонконгский университет науки и технологий, Токийский университет, Сеульский национальный университет, Национальный университет Сингапура, Индийский технологический университет, Университет Индонезии, Университет Чулалонгкорн, Университет Малайи, Университет Коломбо, Янгонский университет, Пекинский университет, Университет Объединенных Арабских Эмиратов, Университет короля Сауда.



