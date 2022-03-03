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    Казахстан стартовал в молодежном чемпионате Азии по боксу в Иордании

    3 Марта 2022, 23:00

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры провели первые бои на молодежном чемпионате Азии по боксу в Иордании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Результаты казахстанскихбоксеров по итогам первого дня соревнований:

    До 48 килограммов

    Бексултан Боранбек - Суфиджонон Суджонов (Таджикистан) - досрочная победа Боранбека.

    До 52 килограммов

    Айдар Кадырхан - Дамир Мубалихонов (Таджикистан) - 5:0

    До 63 килограммов

    Ахмет Усен - Оун Алхадиди (Иордания) - 5:0

    До 70 килограммов

    Дамир Синеев - Мирзобахтиярхон Атаев (Таджикистан) - досрочная победа Синеева

    До 80 килограммов

    Мадияр Бексултанов - Мехди Раад Хави аль-Саед (Ирак) - 5:0.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Иордания Бокс
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