Казахстан стартовал в молодежном чемпионате Азии по боксу в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры провели первые бои на молодежном чемпионате Азии по боксу в Иордании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Результаты казахстанскихбоксеров по итогам первого дня соревнований:
До 48 килограммов
Бексултан Боранбек - Суфиджонон Суджонов (Таджикистан) - досрочная победа Боранбека.
До 52 килограммов
Айдар Кадырхан - Дамир Мубалихонов (Таджикистан) - 5:0
До 63 килограммов
Ахмет Усен - Оун Алхадиди (Иордания) - 5:0
До 70 килограммов
Дамир Синеев - Мирзобахтиярхон Атаев (Таджикистан) - досрочная победа Синеева
До 80 килограммов
Мадияр Бексултанов - Мехди Раад Хави аль-Саед (Ирак) - 5:0.