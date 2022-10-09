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    20:18, 08 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан стартовал с победы в квалификации ЧМ-2024 по футзалу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по футзалу в домашнем матче в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2024 года обыграла команду Словении (1:0). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

    Счет на 6-й минуте открыл Альберт Акбаликов после розыгрыша углового удара. Во втором тайме Дуглас увеличил преимущество в счете и поставил точку в матче.

    Казахстан – Словения – 2:0 (1:0)

    Гол: Акбаликов 6, Дуглас 35

    Предупреждение: Тотошкович 21

    Казахстан: Игита (в) (к), Тайнан, Есенаманов, Турсагулов, Дуглас – Байдулла (в), Нургожин, Лео, Валиуллин, Акбаликов, Кнауб, Жума, Кошкин, Дарибай;

    Словения: Берзелак (в), Турк, Тотошкович, Осредкар (к), Хозян – Логар (в), Ковачич, Весел, Дурич, Буковец, Янеж, Чех, Фидершек;

    Судьи: Камил Четин, Озан Сойкан, Угур Чакмак (все – Турция);

    08.10.2022. Дворец единобортсв имени Жаксылыка Ушкемпирова, Астана.

    Фото: КФФ

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