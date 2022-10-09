Казахстан стартовал с победы в квалификации ЧМ-2024 по футзалу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по футзалу в домашнем матче в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2024 года обыграла команду Словении (1:0). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Счет на 6-й минуте открыл Альберт Акбаликов после розыгрыша углового удара. Во втором тайме Дуглас увеличил преимущество в счете и поставил точку в матче.

Казахстан – Словения – 2:0 (1:0)

Гол: Акбаликов 6, Дуглас 35

Предупреждение: Тотошкович 21

Казахстан: Игита (в) (к), Тайнан, Есенаманов, Турсагулов, Дуглас – Байдулла (в), Нургожин, Лео, Валиуллин, Акбаликов, Кнауб, Жума, Кошкин, Дарибай;

Словения: Берзелак (в), Турк, Тотошкович, Осредкар (к), Хозян – Логар (в), Ковачич, Весел, Дурич, Буковец, Янеж, Чех, Фидершек;

Судьи: Камил Четин, Озан Сойкан, Угур Чакмак (все – Турция);

08.10.2022. Дворец единобортсв имени Жаксылыка Ушкемпирова, Астана.

Фото: КФФ